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Минздрав Башкирии рассказал о приоритетной медпомощи для семей мобилизованных. О новых мерах поддержки призванных на СВО и их близких поведала в ходе сегодняшнего брифинга первый заместитель министра регионального здравоохранения Гульнара Зиннурова.

Чиновник заявила, что приоритетно мобилизованным и их семьям будет оказываться не только первичная медико-санитарной помощь, но и специализированная.

Помимо этого, по словам замглавы ведомства, поликлиники самостоятельно ведут работу по выявлению нуждающихся среди прикрепленного населения. Специалисты проводятся медосмотры и скрининги.