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НовостиПроисшествия5 декабря 2022 15:00

В Уфе в ДТП с Ford Focus и Suzuki Grand Vitara пострадала 14-летняя девочка

Авария случилась на въезде в город
Захар ЯКОВЛЕВ
Фото: ГИБДД по Уфе

Фото: ГИБДД по Уфе

Вчера утром, 4 декабря, в Уфе в ДТП с двумя иномарками пострадал подросток. Об этом рассказала пресс-служба региональной Госавтоинспекции.

Авария случилась на въезде в город . 54-летний ишимбаец за рулем Ford Focus, направляясь по дороге Уфа-Оренбург в сторону улицы Заки Валиди, врезался в попутную Suzuki Grand Vitara. В результате произошедшего пассажир «Сузуки» получила различные травмы. Ей потребовалась помощь, после оказания которой ее отпустили домой.

– По факту ДТП начато административное расследование, – сообщила уфимская дорожная полиция.