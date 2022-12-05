В Уфе по вине пьяного водителя пострадала 2-летняя девочка

Фото: Рустем АХУНОВ

В субботу утром, 3 декабря, в Калининском районе Уфы случилось ДТП, в котором пострадал маленький ребенок. Об этом рассказала пресс-служба ГИБДД башкирской столицы.

Как сообщает дорожная полиция, 29-летний водитель за рулем Chevrolet Niva, двигаясь по улице Селсьская в сторону Гвардейской, врезался электрическую опору. В это время в машине находилась двухлетняя девочка, однако в салоне не было специального детского кресла. В результате произошедшего ребенок получил травму голову, потребовалась госпитализация.

Также инспекторам в ходе проверки удалось выяснить, что водитель в момент ДТП был пьян. В парах выдыхаемого воздуха прибор Алкотестер показал 0,328 миллиграмм на литр воздуха.