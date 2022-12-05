В Башкирии уровень безработицы вновь достиг исторического минимума в 3%

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В Башкирии уровень безработицы вновь достиг исторического минимума. Об этом на пресс-конференции в информационном агентстве «Башинформ» сообщила министр семьи, труда и социальной защиты населения региона Ленара Иванова.

Согласно информации Башстата, за первые десять месяцев текущего года уровень безработицы по методологии Международной организации труда упал до отметки в 3%, что, как утверждает глава Минтруда, является обновлением исторического минимума.

В сравнении с январем 2022-го уровень регистрируемой безработицы в Башкирии снизился на 0,29%, составив, тем самым, 0,88%. Число безработных по методологии МОТ уменьшилось с 83,2 до 59,5 тысячи человек, то есть, на 28,5%.

Руководитель регионального Минтруда утверждает, что снижению уровня беззаботности в Башкирии поспособствовал ряд правительственных мероприятий, на реализацию которых было выделено около четырех миллиардов рублей, 1,4 миллиарда из которых – из средства республиканской казны.