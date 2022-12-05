В Уфе строителям Восточного выезда выплатили 60 млн рублей долга по зарплате

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В Уфе строителям Восточного выезда выплатили несколько десятков миллионов рублей долга по зарплате. Об этом рассказала пресс-служба региональной прокуратуры.

Установлено, что предприятие «Лимакмаращавтодороги» за октябрь текущего года не выплатила 1336 своим работниками зарплаты на сумму около 60 миллионов рублей. Прокуроры внесли представление глава компании. Также было возбуждено дело по статье «Невыплата заработной платы»

После вмешательства сотрудников прокуратуры задолженность по заработной плате была полностью погашена.