ГИБДД Башкирии начала операцию «Государственный регистрационный знак»

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Сегодня, 5 ноября, ГИБДД Башкирии начала в республике операцию «Государственный регистрационный знак». Об этом рассказал в своем телеграм-канале глава ведомства Владимир Севастьянов.

Цель организованных мероприятий – предупредить нарушения, связанные с ездой с нечитаемыми или видоизмененными, подложными или находящимися в розыске госномерами автомобиля. Также Госавтоинспекция преследует цель сформировать у водителей сознания риска за управление авто с подобными нарушениями.

Профилактические мероприятия будут длиться всю рабочую неделю – до 9 декабря.