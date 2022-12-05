Житель Башкирии хотел воспользоваться интим-услугами и лишился 80 тыс. рублей

В башкирском городе Кумертау 41-летний местный житель хотел воспользоваться интим-услугами и лишился 81 тыс. рублей. Об этом 5 декабря сообщило региональное МВД.

Как рассказали в ведомстве, мужчина хотел вызвать на ночь девушку. Он нашел в интернете заманчивое объявление и откликнулся на него. Через несколько минут ему позвонила незнакомка. Она попросила перечислить предоплату в размере 81 тыс. рублей. Горожанин согласился и отправил указанную сумму, однако к нему так никто и не приехал.

Обманутый мужчина обратился в полицию. По его заявлению там возбудили уголовное дело о мошенничестве.