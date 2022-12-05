Башкирия надеется ввести в 2022 году 3 млн кв. м жилья и побить собственный рекорд

В Башкирии по итогам 2022 году прогнозируется ввести более 3 млн кв. м жилья

В Башкирии по итогам 2022 году прогнозируется ввести более 3 млн кв. м жилья. Если это произойдет, республика побьет собственный рекорд по объему жилищного строительства, который в 2021 году составил 2,9 млн кв. м. Об этом 5 декабря на заседании местного правительства сообщил исполняющий обязанности главы регионального Минстроя Егор Родин.

– По результатам прошлого года объем вводимого жилья в республике составил рекордные 2 млн 906 тыс. кв. м, – сказал чиновник. – По прогнозу до конца текущего года мы планируем достичь показателя, превышающего 3 млн кв. м.

По итогам десяти месяцев текущего года в Башкирии было введено 2 млн 473 тыс. кв. м жилья. Это на 5% больше, чем за тот же период прошлого года. По этому показателю республика занимает седьмое место среди регионов России, среди субъектов Приволжского федерального округа – второе (первое – у Татарстана).