В Башкирии подрядчика оштрафовали на 470 тыс. рублей за срыв сроков по ремонту школы в селе Ахуново Учалинского района

В Башкирии подрядчика оштрафовали на 470 тыс. рублей за срыв сроков по ремонту школы в селе Ахуново Учалинского района. Контракт на проведение работ в учреждении был заключен в рамках национального проекта «Образование». Об этом 5 декабря сообщила региональная прокуратура.

– В марте 2022 года между школой Ахуново и ООО «Регион Уфа» заключен контракт на выполнение капитального ремонта здания образовательного учреждения на сумму более 16 млн рублей, – передали в ведомстве. – Несмотря на определенные соглашением сроки, до настоящего времени подрядной организацией работы не завершены.

По инициативе прокуратуры подрядчика привлекли к ответственности по административному делу о неисполнение обязательств, предусмотренных контрактом. Провинившееся должностное лицо компании оштрафовали на 470 тыс. рублей, а в адрес ее руководителя было внесено представление.