Самолет рейса Уфа-Махачкала вернулся в аэропорт из-за проблемы с шасси

Пассажирский самолет рейса Уфа-Махачкала через несколько минут после взлета вернулся в аэропорт из-за неуборки передней стойки шасси Фото: Алексей БУЛАТОВ

Пассажирский самолет рейса Уфа-Махачкала через несколько минут после взлета вернулся в аэропорт из-за неуборки передней стойки шасси. Инцидент произошел утром 5 декабря. Об этом сообщил телеграм-канал AVIAINCIDENT.

Экипаж воздушного суда доложил о неуборке стойки шасси после взлета в 8:30 по местному времени. Через семь минут Башкирский центр организации воздушного движения объявил сигнал о тревоге. Спустя еще три минуты командир лайнера принял решение вернуться на аэродром. Благополучная посадка была выполнена в 8:54.

В пресс-службе аэропорта Уфы передали, что пассажирам самолета предоставлены напитки и питание. Их борт будет заменен. Вылет ожидается в 15:00.