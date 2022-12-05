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НовостиОбщество5 декабря 2022 7:44

Хабиров поручил направить в прокуратуру материалы о недобросовестной отсыпке дорог в СНТ

На эти цели в текущем году было выделено 50 млн рублей
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
Глава Башкирии Радий Хабиров поручил контрольному управлению направить в прокуратуру материалы о недобросовестной отсыпке дорог в садовых товариществах

Глава Башкирии Радий Хабиров поручил контрольному управлению направить в прокуратуру материалы о недобросовестной отсыпке дорог в садовых товариществах

Глава Башкирии Радий Хабиров поручил начальнику своего контрольного управления Александру Линкевичу направить в прокуратуру материалы о недобросовестной отсыпке дорог в садовых товариществах Уфы и Чишминского района. Соответствующее распоряжение он дал на оперативном совещании в местном правительстве 5 декабря.

– Даже маленькие вещи наше контрольное управление проверяет. Мне дали картину того, что мы сделали. Мы выделили на садоводов в этом году 50 млн рублей. Нет ничего проще, чем сделать отсыпку на 50 млн. Контрольное управление выехало, подсчитало: на десятки, сотни или тысячи кубов меньше отсыпали, – сказал Хабиров и, обращаясь к Линкевичу, добавил: – Все материалы, которые у вас есть, оформляйте и отправляйте в прокуратуру. Если там уголовное преступление, пусть их [виновных] сажают.