Хабиров поручил направить в прокуратуру материалы о недобросовестной отсыпке дорог в СНТ

Глава Башкирии Радий Хабиров поручил контрольному управлению направить в прокуратуру материалы о недобросовестной отсыпке дорог в садовых товариществах

Глава Башкирии Радий Хабиров поручил начальнику своего контрольного управления Александру Линкевичу направить в прокуратуру материалы о недобросовестной отсыпке дорог в садовых товариществах Уфы и Чишминского района. Соответствующее распоряжение он дал на оперативном совещании в местном правительстве 5 декабря.

– Даже маленькие вещи наше контрольное управление проверяет. Мне дали картину того, что мы сделали. Мы выделили на садоводов в этом году 50 млн рублей. Нет ничего проще, чем сделать отсыпку на 50 млн. Контрольное управление выехало, подсчитало: на десятки, сотни или тысячи кубов меньше отсыпали, – сказал Хабиров и, обращаясь к Линкевичу, добавил: – Все материалы, которые у вас есть, оформляйте и отправляйте в прокуратуру. Если там уголовное преступление, пусть их [виновных] сажают.