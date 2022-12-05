Проект модернизации придорожного комплекса за 52,7 млн рублей в Башкирии стал масштабным

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В Башкирии признали масштабным инвестиционный проект компании «Чишмы М-5» по модернизации придорожного комплекса в Чишминском районе за 52,7 млн рублей. Он предусматривает создание 25 рабочих мест. Об этом 5 декабря сообщила Корпорация развития республики.

По словам гендиректора ведомства Ниля Габбасова, в прошлом году инвестор завершил первый этап модернизации придорожного комплекса. На его территории были размещены гостиница, кафе и минимаркет. Второй этап предполагает расширение территории объекта и спектра предоставляемых им услуг: речь идет о благоустройстве парковки, строительстве автомойки и станции техобслуживания.

В Корпорации развития пояснили, что для признания масштабным проект должен быть включен в перечень приоритетных и предусматривать создание как минимум 25 рабочих мест. Инициатор проекта также должен подтвердить возможность профинансировать не менее 50% от его стоимости.