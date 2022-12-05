В ДТП с Hyundai Solaris и Nissan Almera в Башкирии погибла жена одного из водителей

фото: ГИБДД РБ

В ДТП с двумя легковушками, которое случилось днем 4 декабря в Гафурийском районе, погибла жена одного из водителей. Об этом сообщила региональная ГИБДД.

Авария произошла на 60-м километре автодороги Архангельское-Красноусольский рядом с селом Табынское. В условиях сильного снегопада там столкнулись встречные Hyundai Solaris, за рулем которого находился 30-летний мужчина, и Nissan Almera под управлением 61-летнего местного жителя. От удара второй автомобиль выбросило в кювет.

От полученных в ДТП травм на месте скончалась 56-летняя пассажирка Nissan – супруга водителя. Оба автомобилиста серьезно пострадали, но выжили. Их доставили в больницу Стерлитамака. По данным дорожной полиции, ранее водителя Hyundai дважды лишали прав за пьяное вождение.