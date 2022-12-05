СК завел уголовное дело из-за гибели девочки при пожаре в доме многодетной семьи в Уфе

фото: СК РБ

Следственный комитет возбудил уголовное дело о причинении смерти по неосторожности из-за гибели 7-летней девочки при пожаре в садовом доме многодетной семьи в Уфе. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

– Ночью с 4 на 5 декабря произошел пожар в двухэтажном деревянном жилом доме в СНТ «Строитель» Демского района Уфы. В момент возгорания в доме находилась супружеская пара и двое девочек 7 лет. Спасти одного ребенка не удалось, ее тело было обнаружено в ходе тушения пожара. Также в ходе пожара пострадали родители и второй ребенок, отец семейства госпитализирован, – озвучили в СК данные предварительного следствия.

Сейчас сотрудники ведомства осматривают место происшествия, допрашивают очевидцев и устанавливают причину возгорания.

Напомним, в семье, помимо двух девочек, также воспитывался 17-летний подросток. В момент происшествия он находился в доме у дедушки. Ранее стало известно, что состояние здоровья главы семейства оценивается как крайне тяжелое.