Отец погибшей при пожаре в Уфе 7-летней девочки находится в крайне тяжелом состоянии

фото: МЧС РБ

Отец 7-летней девочки, погибшей при пожаре в садовом доме в Уфе, находится в крайне тяжелом состоянии. Об этом со ссылкой на источник в медицинских кругах сообщили «Вести».

Всего в пожаре пострадали три человека: родители погибшей девочки и ее 7-летняя сестра. Их доставили в ожоговое отделение больницы №18. Главе семейства – 51-летнему мужчине – диагностировали ожоги тела, рук и ног 2-й и 3-й степеней. Его 45-летняя супруга получила ожоги туловища и ног 1-й и 2-й степеней. Их выжившая дочь обожгла кисти рук.

Известно, что семья, в доме которой произошел пожар, является многодетной. Там также воспитывался 17-летний сын. В момент возгорания он находился у дедушки.

Напомним, пожар случился в доме в саду «Строитель» Демского района Уфы около трех часов ночи 5 декабря. Проверку по факту инцидента проводит прокуратура.