Командир танкового взвода из Башкирии в ходе СВО уничтожил опорный пункт противника

фото: "Башкирский батальон"

Командир танкового взвода Замир Фатеев из Башкирии в ходе специальной военной операции уничтожил опорный пункт противника. Об этом 5 декабря сообщил телеграм-канал «Башкирский батальон».

Во время боестолкновения, при котором был уничтожен опорный пункт, машину старшего лейтенанта Фатеева трижды подбили, и она загорелась. Благодаря указаниям командира и слаженной работе его группы, экипаж остался жив.

Замира Фатеева наградили медалью «За отвагу» за смелось и решительность в бою.

Напомним, на прошлой неделе стало известно, что боец батальона Шаймуратова победил в рукопашной схватке военнослужащего ВСУ.