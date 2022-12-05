Полиция в Уфе объявила в розыск адвоката Олега Скрипина

Полиция в Уфе по подозрению в мошенничестве объявила в розыск 25-летнего адвоката Олега Скрипина

Полиция в Уфе по подозрению в мошенничестве объявила в розыск 25-летнего адвоката Олега Скрипина. Об этом 4 декабря сообщила пресс-служба МВД Башкирии.

Как рассказали в ведомстве, от действий юриста пострадал житель башкирской столицы, у которого дома протекла крыша. Мужчина пригласил оценщика и представителя обслуживающей компании, чтобы выяснить, на какую сумму ему был причинен ущерб. Для решения вопроса через суд ему потребовался адвокат.

Представлять интересы горожанина вызвался разыскиваемый Олег Скрипин. Они подписали соответствующие документы, и специалист якобы приступил к исполнению своих обязанностей. За услуги адвоката потерпевший заплатил 10 тыс. рублей. Продолжительное время Скрипин отчитывался, что заседания идут, но по разным причинам процесс рассмотрения иска затягивается. Затем подозреваемый сказал, что суд обязал выплатить обслуживающую компанию почти 200 тыс. рублей, но из-за затяжного процесса требуется еще 9 тыс. за услуги. Решение суда разыскиваемый так и не предоставил, после чего и вовсе перестал выходить на связь.

фото: МВД РБ

Всех, кто знает о местонахождении Олега Скрипина, МВД просит обратиться по одному из телефонов:

8(347) 279–95–01, 8(347) 279-39-02 (дежурная часть);

8(347) 279–40–69 (уголовный розыск);

8(347) 279-32-92, или 02 (телефон доверия).