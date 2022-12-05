Утром 5 декабря в Уфе зафиксировали 7-балльные пробки

В понедельник утром, 5 декабря, в Уфе зарегистрировали 7-балльные пробки Фото: Михаил ФРОЛОВ

В понедельник утром, 5 декабря, в Уфе зарегистрировали 7-балльные пробки. Такую оценку трафику в городе дал сервис Яндекс. Пробки.

Сейчас движение затруднено на улицах Цюрупы, Сочинской-Заки Валиди, улице 50 лет СССР, Менделеева, частично – на проспекте Октября, Уфимском шоссе, Сельской Богородской, Маршала Жукова, Александра Невского.

Согласно прогнозам, дорожный трафик в башкирской столице разгрузится к десяти часам утра.