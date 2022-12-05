При пожаре в садовом доме в Уфе погибла 7-летняя девочка

фото: МЧС РБ

В загоревшемся доме в садах «Строитель» в Демском районе Уфы погибла 7-летняя девочка. Еще трех человек госпитализировали в ожоговый центр. Об этом сообщило региональное МЧС.

Тревожный вызов о пожаре в жилом бревенчатом двухэтажном доме поступил в службу спасения в 3:48 5 декабря. В тушении участвовали 41 человек и 13 единиц техники. Сотрудники экстренного ведомства локализовали огонь на площади 42 кв. м в 4:07. Спустя 50 минут им удалось ликвидировать открытое горение.

фото: МЧС РБ

В ходе разбора места пожара спасатели обнаружили тело 7-летней девочки. Медики констатировали ее смерть. Три человека получили ожоги: среди них еще один 7-летний ребенок, мужчина и женщина. Всех их доставили в ожоговый центр городской больницы №18.

Причина пожара устанавливается. На месте работает следственно-оперативная группа, эксперт испытательный пожарной лаборатории и дознаватель МЧС.