ХК «Салават Юлаев» обидно проиграл соперникам из «Барыса» на выездном матче

Фото: ХК "Салават Юлаев"

ХК «Салават Юлаев» проиграл своим соперникам из «Барыса» во время выездного матча в Астане. Игра завершилась с обидным счетом 1:2 в пользу хозяев льда.

Изначально игра начиналась достойно: уже на 13 минуте «юлаевцы» благодаря Александру Кадейкину забили первую шайбу. Во втором периоде голов не было, и за 5 минут до конца матча «Салават Юлаев» уверенно шел впереди со счетом 1:0. Однако на 57 минуте игрок «Барыса» Аркадий Шестаков перевел счет вничью, а за 49 секунд до конца встречи нападающий Егор Петухов забросил победную шайбу в ворота гостей.

Следующую игру «Салават Юлаев» проведет 6 декабря в Омске, где сыграет с «Авангардом».