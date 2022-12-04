Жительница Башкирии, опасаясь за свою жизнь, воткнула нож в живот мужу-абьюзеру

Женщина в суде утверждала, что всего лишь пыталась защитить себя и не планировала никого убивать Фото: "КП" Архив

В Учалах осудили местную жительницу за то, что та, опасаясь за свою жизнь, воткнула нож в живот мужу-абьюзеру. Как рассказала сама подсудимая, в тот роковой вечер они с супругом сидели и распивали алкоголь. В какой-то момент захмелевший мужчина начал унижать оскорблять свою жену, что она не работает, что к ней пристают посторонние ухажеры, а потом и вовсе начал выгонять из дома и осыпать оплеухами. В надежде утихомирить супруга, женщина облила его пивом, но тот лишь еще больше рассвирепел – прижал ее к стене и начал бить по голове. Опасаясь за свою жизнь, учалинка дотянулась до кухонного ножа и вонзила его в живот мужу. Пошатываясь, тот смог добрести до кресла, вытащил клинок, после чего рухнул на пол.

Перепуганная женщина сразу же начала звонить сыну, чтобы тот вызвал скорую и полицию. Прибывшие медики отвезли пострадавшего в больницу и прооперировали. Больной, казалось бы, даже пошел на поправку, но через несколько дней у него открылся перитонит, и мужчина скончался.

В суде многочисленные свидетели подтвердили, что в последнее время погибший часто пил и бил жену. Сама она полностью признала свою вину и раскаялась, поэтому суд, учтя все смягчающие обстоятельства, приговорил ее всего к 3 годам лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима.