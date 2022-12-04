При пожаре в Башкирии пострадали трое человек, включая младенца

Фото: МЧС по РБ

В Бирске загорелась однокомнатная квартира: пострадали трое человек, включая грудного младенца. Как рассказали в пресс-службе регионального МЧС, сообщение о возгорании в кирпичной трехэтажке на улице Интернациональной поступило в 16.40. Прибывшие пожарные быстро потушили тлеющую мебель в коридоре, а заодно вывели из квартиры трех пострадавших, среди которых был грудной младенец. Всех их отвезли в Бирскую ЦРБ, где врачи диагностировали отравление продуктами горения. Сейчас состояние пострадавших оценивается как удовлетворительное.

- Причина пожара устанавливается. Расследование пожара проводит дознаватель МЧС России, - добавили в пресс-службе экстренного ведомства.