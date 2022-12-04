Уфа
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Уфа
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Уфа
-12°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество4 декабря 2022 14:08

В Уфе маленьких пациентов в больнице посетил Дед Мороз на автовышке

Добрый волшебник поздравил ребят и вручил им символические подарки
Яна БАЗЕКИНА
Яна БАЗЕКИНА
Фото: уфимская мэрия

Фото: уфимская мэрия

В Уфе в ГКБ №17 с визитом прибыл Дед Мороз, но не на традиционной упряжке с оленями, а на автовышке. Представил необычный транспорт доброму волшебнику предприятие «Уфагорсвет». Правда, сначала пришлось пройти инструктаж по технике безопасности, и лишь потом подняться к окнам палат. Дед Мороз поздравил ребят с наступающим праздником, а Снегурочка порадовала символическими подарками.

Акция проходила в рамках Всероссийского марафона Добра, а организаторами стали Управление по культуре и искусству уфимской администрации, сама больница, а поддержку оказали Управление потребительского рынка, туризма и защиты прав потребителей и «Уфагорсвет». Автором проекта выступил Инвир Хисаметдинов.