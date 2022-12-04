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НовостиОбщество4 декабря 2022 16:20

В Башкирии вновь выявили опасную детскую инфекцию, которая не встречалась с 2020 года

Речь идет о паротите, который в народе называют свинкой
Яна БАЗЕКИНА
Яна БАЗЕКИНА
Благодаря вакцинации паротит в настоящее время встречается довольно редко

Благодаря вакцинации паротит в настоящее время встречается довольно редко

Фото: Александр ГЛУЗ

В Башкирии зарегистрировали случай опасной детской инфекции, которая в последний раз встречалась в 2020 году. Речь идет об эпидемическом паротите, который еще называют свинкой. Болезнь опасна тем, что может встречаться и во взрослом возрасте, вызывая серьезные осложнения. Эпидемический паротит передается воздушно-капельным путем, а среди последствий болезни особо опасен менингит.

Как сообщает издание UfacityNews.ru, инфекцию подхватил несовершеннолетний, а ранее это заболевание встречалось в Татарстане (5 случаев).