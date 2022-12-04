Власти Башкирии выделят 2 млрд рублей на поддержку семей участников СВО

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В Башкирии выделят 2 миллиарда рублей на поддержку и льготы семья участников СВО. Об этом сообщил 4 декабря премьер- министр республики Андрей Назаров на круглом столе «Гуманитарная миссия права — ориентир нашего времени». Из них 500 миллионов будет потрачено до конца 2022 года, а еще 1,5 миллиарда – в 2023 году. Всего власти Башкирии для поддержки семей военнослужащих, помимо федеральных гарантий, разработали 32 меры на республиканском уровне, а это полны пакет социальных услуг и выплат.

Также Назаров напомнил, что в Башкирии работает единый логистический центр по формированию гуманитарной помощи, который координирует сбор необходимых вещей для военнослужащих.