В Минздраве Башкирии сообщили, когда в 2023 году в Уфе закрываются роддомы на «помывку»

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В Минздраве Башкирии опубликовали график закрытия на «помывку» уфимских роддомов в 2023 году. Так, с 11 мая по 8 июня будет закрыт Республиканский клинический перинатальный центр (корпус «Б»). Плановых рожениц на этот период перенаправят в роддом №3, а рожениц с высоким риском – в РКБ им. Куватова.

С 16 июня по 3 июля будет закрыт корпус «А», плановых и рожениц из группы риска распределять будут аналогично – в роддом № 3 и РКБ им. Куватова.

Сам роддом при РКБ закрывается на «помывку» с 25 июля по 22 августа, его дублером станет Республиканский клинический перинатальный центр.

С 21 августа по 17 сентября будет закрыт роддом при клинике БШМУ, всех рожениц в этот период будут доставлять в РКПЦ и РКБ имени Куватова.

С 12 сентября по 10 октября будет закрыт на «помывку» роддом №8, а его дублером на время станет роддом №3.

Сам роддом №3 закроется на дезинфекцию с 3 по 24 июля, в это время его функции возьмут на себя ГКБ №8, Республиканский клинический перинатальный центр и РКБ имени Куватова.