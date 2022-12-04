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НовостиПроисшествия4 декабря 2022 9:21

В Башкирии на трассе столкнулись Hyundai Solaris и Nissan Almera: погибла женщина

Причины аварии устанавливает следственно-оперативная группа
Яна БАЗЕКИНА
Яна БАЗЕКИНА
Фото: ГИБДД РБ

Фото: ГИБДД РБ

В Гафурийском районе Башкирии около 2 часов дня 4 декабря произошла авария. Как рассказали в региональной Госавтоинспекции, на 60-м километре трассы Архангельский-Красноусольский столкнулись Hyundai Solaris и Nissan Almera. В результате ДТП от полученных травм погибла 56-летняя пассажирка Almera, а оба водителя сейчас получают медицинскую помощь.

В настоящий момент на месте происшествия работают дорожные полицейские и другие экстренные службы. Причины и обстоятельства смертельной трагедии выясняет следственно-оперативная группа.