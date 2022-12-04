В Башкирии водитель Ford Focus протаранил остановку и погиб

Фото: ГИБДД по РБ

В Стерлитамаке водитель Ford Focus не справился с управлением, протаранил остановку общественного транспорта, перевернулся и погиб. Как рассказали в региональной Госавтоинспекции, все произошло вчера вечером на улице Бабушкина. 53-летний мужчина не был пристегнут ремнем безопасности, поэтому в момент ДТП получил очень серьезные травмы и умер до приезда скорой помощи.

Сейчас дорожные инспекторы проводят проверку по факту ДТП, выясняя все причины и обстоятельства случившегося. Всего за минувшие сутки в республике зарегистрировано 5 автомобильных аварий, в которых 1 человек погиб, а еще четверо получили различные травмы.