В Уфе гости Общероссийского юридического форума посетили памятник Шаймуратову и возложили к нему цветы

Фото: пресс-служба правительства РБ

В Уфе открылся Общероссийский юридический форум, и 4 ноября его участники пришли к памятнику командиру 112-й Башкирской кавалерийской дивизии, генералу-майору Минигали Шаймуратову и скульптурной композиции «Землякам, ушедшим на фронт», чтобы возложить к ним цветы. В торжественном мероприятии приняли участие премьер-министр республики Андрей Назаров, председатель Общероссийской общественной организации «Ассоциация юристов России» Сергей Степашин, председатель Комитета Государственной Думы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников и другие участники форума.

Отметим, что торжественное открытие памятника Шаймуратову прошло в день республики – 11 октября. Автор памятника – знаменитый художник и скульптор Салават Щербаков. А скульптурная композиция памятника «Землякам, ушедшим на фронт», изображает проводы бойцов на фронт Великой Отечественной войны в 1941 году. Ее создал авторский коллектив под руководством известного скульптора Вадима Кириллова, при этом работа над проектом продолжалась более двух лет.