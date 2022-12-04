В Белорецком районе Башкирии в жутком пожаре погибла 95-летняя женщина

Фото: МЧС по РБ

В Белорецком районе накануне произошел пожар, в котором погибла 95-летняя женщина. Как рассказали в МЧС по республике, в селе Тирлян на улице Советской загорелся частный бревенчатый дом. Соседи заметили дым, валивший из окон, и вызвали пожарных. Прибывшие спасатели быстро потушили огонь, а соседи к тому времени сами вытащили из полыхающего строения старушку и отвезли ее в больницу. К сожалению, пенсионерка слишком сильно надышалась дымом и скончалась в реанимации.

- Причина пожара устанавливается, работает следственно-оперативная группа и дознаватель МЧС России, - добавили в пресс-службе экстренного ведомства.