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НовостиПроисшествия4 декабря 2022 6:40

В Башкирии мужчина едва не сгорел в колодце на теплотрассе

Сейчас 42-летний житель Салавата находится в больнице с ожогами
Яна БАЗЕКИНА
Яна БАЗЕКИНА
Фото: МЧС по РБ

Фото: МЧС по РБ

Житель Салавата едва не сгорел, уснув на тлеющем матрасе в колодце на теплотрассе. 42-летний мужчина устроил себе ночлежку на горячих трубах и, по всей видимости, бросил непотушенный окурок, из-за чего матрас загорелся. Жители многоэтажки, за которой находился колодец, увидели дым и вызвали пожарных. Те вытащили пострадавшего и отправили его в больницу с ожогами кистей и отравлением дымом. Его состояние сейчас врачи оценивают как удовлетворительное.

- Причина пожара устанавливается, расследование пожара проводит дознаватель МЧС России, - отметили в пресс-службе экстренного ведомства.