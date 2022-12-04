В Башкирии морозы по ночам усилятся до -32

Морозы продержатся в республике всю следующую неделю Фото: Василий Вахрин

Зима в Башкирии началась с морозов, а в ближайшие дни будет еще холоднее – до – 32 градусов по ночам. Как сообщают синоптики Башгидрометцентра, в ближайшие дни температура воздуха ночью составит -26; -30, в отдельных районах и прояснениях: – 32. Днем если и потеплеет, то совсем незначительно – до -16; -19 градусов. Также местами выпадет слабый снег, будет дуть умеренный северо-восточный ветер.

В Уфе характер погоды ощутимо не изменится. Ночью столбики термометров покажут до -28; -30, днем: -16; -17 градусов. Также ожидается переменная облачность и небольшой снежок.

Напомним, ранее мы публиковали вероятностный прогноз синоптиков на зиму 2022-2023, где говорилось, что декабрь выдастся довольно морозным, а температура воздуха будет ниже многолетних значений.