Уфа
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Уфа
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Уфа
-12°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество4 декабря 2022 4:46

В Уфе начались Всероссийские командные соревнования по дзюдо

Соревнования среди молодежи посвящены памяти генерал-лейтенанта полиции Артура Ахметханова
Яна БАЗЕКИНА
Яна БАЗЕКИНА
Фото: https://vk.com/ireksagitov

Фото: https://vk.com/ireksagitov

В Уфе начались Всероссийские командные соревнования по дзюдо, посвященные памяти генерал-лейтенанта полиции Артура Ахметханова. В них приняли участие 164 юноши и девушки в возрасте до 18 лет из 8 субъектов России. как подчеркнул вице-премьер правительства Башкирии Ирек Сагитов, соревнования не случайно посвящены Артуру Ахметханову, ведь в 2018 году благодаря именно его поддержке в Уфе был открыт клуб дзюдо и самбо, где сейчас занимается его внук.

- За последние годы Уфа часто становится ареной для крупнейших соревнований по спортивной борьбе, курэш и дзюдо. Этим видом спорта активно занимается более 3800 человек в 29 городах и районах Башкирии, - добавил Сагитов.