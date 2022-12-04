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В Уфе начались Всероссийские командные соревнования по дзюдо, посвященные памяти генерал-лейтенанта полиции Артура Ахметханова. В них приняли участие 164 юноши и девушки в возрасте до 18 лет из 8 субъектов России. как подчеркнул вице-премьер правительства Башкирии Ирек Сагитов, соревнования не случайно посвящены Артуру Ахметханову, ведь в 2018 году благодаря именно его поддержке в Уфе был открыт клуб дзюдо и самбо, где сейчас занимается его внук.

- За последние годы Уфа часто становится ареной для крупнейших соревнований по спортивной борьбе, курэш и дзюдо. Этим видом спорта активно занимается более 3800 человек в 29 городах и районах Башкирии, - добавил Сагитов.