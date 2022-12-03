В Уфе возложили цветы к могиле неизвестного солдата в Парке Победы

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В Уфе в Парке Победы в честь Дня неизвестного солдата возложили цветы к памятному мемориалу. В церемонии приняли участие спикер Курултая Башкирии Константин Толкачев, вице-премьер регионального правительства Ирек Сагитов, военком республики Михаил Блажевич, глава администрации Орджоникидзевского района Уфы Альберт Маликов, а так же ветераны боевых действий и воспитанники военно-патриотических клубов.

День неизвестного солдата отмечается по всей стране 3 декабря с 2014 года. В этот памятный день принято возлагать цветы на могилу неизвестного солдата – мемориал, который есть практически в каждом городе России. Первый мемориал был открыт в Александровском саду в столице, 8 мая 1967 года.

Первая церемония возложения цветов на могилу неизвестного солдата состоялась 3 декабря 1966 года и была приурочена к 25-й годовщине разгрома фашистских войск под Москвой.