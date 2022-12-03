Синоптики рассказали, когда в Башкирию придет потепление

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В Башкирии после нескольких морозных дней подряд скоро придет небольшое потепление. Правда, сразу после этого в регион вновь придут морозы, сообщают метеорологи Башгидрометцентра.

По данным синоптиков, в предстоящее воскресенье, 4 декабря, в Башкирии существенных осадков не ожидается, хотя днем местами возможен небольшой снег. Ветер северный, умеренный. Температура воздуха ночью составит -26, - 31 , в южных районах до -20 градусов Цельсия. Днем столбики термометров поднимутся до -12, 17 .

В ночь на понедельник, 5 декабря, прогнозируется мороз до -15, -20 , при прояснениях -22, -27 градусов Цельсия. Днем ожидается небольшой снег и потепление. Температура воздуха в светлое время суток составит -11, -16 градусов Цельсия.

Во вторник, 6 декабря, без существенных осадков, ветер слабый. Ночью температура воздуха составит -19, -24 , местами похолодает до -27, 32 . Днем вновь потеплеет до -14, -19 .