Уроженцы Башкирии из Салаватского района, участвующие в СВО на Украине, передали весточку родным

Фото: vk.com/marskashapov

Недавно уроженцы Салаватского района Башкирии, принимающие участие в специальной военной операции на Украине, передали привет своим родным и близким. Фотографию, сделанную на передовой, выложил в своих соцсетях глава района Марс Кашапов.

На снимке бойцы запечатлены в полном обмундировании и при оружии. Скорее всего, большинство из них уроженцы Салаватского района республики.

- Наши!!!! Шлют фотографии и обещают, что вернутся домой! И вернутся с победой! – написал на своей странице глава Салаватского района. И добавил призыв на башкирском языке: «Вперед, парни!».

Запись на стене Марса Кашапова набрала десятки одобрительных комментариев от пользователей.