Житель Башкирии жестоко избил мать, оставил ее на полу и ушел в гости

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Жителя Белорецкого района осудили за жестокое избиение родной матери. Семейная драма разыгралась в частном доме в одной из деревень.

Белорецкий межрайонный суд вынес приговор в отношении 33-летнего местного жителя, обвиняемого в причинении тяжкого вреда здоровью собственной 64-летней матери.

Все началось с того, что в ходе внезапной ссоры пьяный мужчина ударил мать ногой в область ягодицы, от чего она упала и не смогла встать. Несмотря на ее жалобы на сильную боль, сын так и не помог ей подняться. Сначала он не поверил, а затем и просто физически не смог поднять пенсионерку. Тогда он дал матери подушку и оставил лежащей на полу, а сам ушел продолжать веселье в гостях.

Позднее мужчина узнал от отца, что у пожилой женщины перелом бедренной кости со смещением – ее увезли в больницу. Пенсионерке был нанесен тяжкий вред здоровью. Суд приговорил мужчину к трем годам лишения свободы условно. Приговор в силу пока не вступил.