Мэр Уфы анонсировал сдачу новой школы в Затоне в 2023 году

Фото: пресс-служба уфимской мэрии

Мэр Уфы Ратмир Мавлиев заявил, что новую школу в микрорайоне «Затон-Восточный» сдадут в 2023 году.

3 декабря сити-менеджер башкирской столицы Ратмир Мавлиев посетил стройплощадки в новом микрорайоне «Затон-Восточный». В своих соцсетях мэр Уфы написал, что новая школа, которая строится в микрорайоне, будет вмещать 1225 учеников. Рассказал он и о ходе ее строительства.

- В настоящее время на стадии завершения кладочные работы 1 этажа, также завершены кладочные работы по всем этажам блока Д, ведутся работы по устройству наружных сетей, - отметил Мавлиев.

Кроме того, мэр Уфы анонсировал передачу городским властям 165 квартир в строящихся домах на улице Гази Загитова. По его словам, строительство уже завершилось.

- Городу будут переданы 165 квартир для расселения из аварийного жилфонда и предоставления жилья нуждающимся категориям граждан. Скоро вручим ключи, - написал Мавлиев с своих соцсетях.