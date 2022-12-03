Премьер Башкирии Назаров поздравил причастных с Днем юриста

Фото: соцсети премьер-министра Башкирии Андрея Назарова

3 декабря в Башкирии, как и по всей стране, отмечается День юриста. Всех причастных к юриспруденции в своих соцсетях поздравил премьер-министр республики Андрей Назаров.

В своем телеграм-канале Назаров вспомнил корни праздника и рассказал о своей работе в комитете Госдумы по законодательству. С 2007 по 2011 годы он представлял Башкирию в нижней палате Парламента, входил в состав членов регионального отделения Ассоциации юристов России и участвовал в основании нескольких общественных организаций с юридическим уклоном.

- Будучи в статусе зампредседателя Комитета ГД РФ по законодательству мы инициировали важные изменения и дополнения в своде Законов РФ, направленные на устранение препятствий на пути развития лояльного отечественного бизнеса. Далее был ЦОП «Бизнес против коррупции», Башкортостанское отделение юристов России и многое другое, - написал в своих соцсетях Назаров.

В заключении премьер-министр Башкирии поздравил всех юристов с профессиональным праздником.