В Уфе на улице Авроры водитель «Volkswagen Polo» сбил 17-летнюю девушку

Фото: ГИБДД по Уфе

В минувшую пятницу, 2 декабря, на улице Авроры в Уфе под колеса легковушки попала 17-летняя девушка.

По данным отдела ГИБДД по Уфе, ДТП произошло около двух часов дня напротив дома №45 по улице Авроры. По предварительным данным, 29-летний водитель «Volkswagen Polo» сбил переходившую в неустановленном месте 17-летнюю девушку. Как отметили в пресс-службе ведомства, пострадавшая получила несколько травм и была доставлена в больницу.

К счастью, травмы оказались не серьезными. После оказания медицинской помощи девушку отпустили домой. Теперь причины и обстоятельства ДТП устанавливают сотрудники дорожной полиции.