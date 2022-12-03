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НовостиПроисшествия3 декабря 2022 8:47

В Башкирии при пожаре в стойле заживо сгорели 12 лошадей и два быка

ЧП произошло в личном хозяйстве жителя Дуванского района
Павел КРАЙНОВ
Павел КРАЙНОВ
Фото: пресс-служба МЧС по Башкирии

Фото: пресс-служба МЧС по Башкирии

Рано утром, 3 декабря, в селе Метели Дуванского района Башкирии загорелся хлев на улице Загорская. Здание, где находилась скотина, стояло отдельно неподалеку от жилого дома. К месту ЧП незамедлительно выехали сотрудники МЧС по Башкирии и добровольные пожарные команды из села Метели и Ярослава.

По прибытии экстренных служб выяснилось, что горит крыша в стойле. Здание общей площадью 650 квадратных метров удалось оперативно потушить. К счастью, человеческих жертв удалось избежать. Однако в огне погибли 12 лошадей и два быка.

Сейчас причины пожара устанавливаются, на месте работает дознаватель, сообщает пресс-служба МЧС по Башкирии.