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НовостиОбщество3 декабря 2022 8:39

В Башкирии запустили мобильное приложение для вызова экстренных служб

Идею приложение ранее озвучивали в госкомитете республики по ЧС
Павел КРАЙНОВ
Павел КРАЙНОВ
Фото: Рустем Ахунов

Фото: Рустем Ахунов

В Башкирии запустили мобильное приложение «Система 112» для вызова экстренных служб. Идея разработки приложения озвучивалась на оперативном совещании в правительстве республики. О его запуске сегодня, 3 декабря, заявил председатель ГК ЧС Фарит Гумеров.

Власти отмечают, что мобильное приложение «Система 112» позволит жителям Башкирии максимально быстро вызвать экстренные службы в случаях появления запаха газа, дорожной аварии, возникновении пожара или если владелец телефона стал очевидцем преступления или кому-то поблизости требуется медицинская помощь.

Поступившее с мобильного приложения сообщение о ЧС отправляет диспетчеру Центра обработки вызовов точные координаты места происшествия, получить фото и видео, а также получить медицинские данные пострадавшего. Например, группу крови или наличие аллергии на лекарства.

Приложение «Система 112» доступно для скачивания в магазинах мобильных приложений «AppStore» и «GooglePlay».