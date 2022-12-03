Радий Хабиров показал уникальную турбину, произведенную в Башкирии

Фото: пресс-служба главы Башкирии

Глава Башкирии Радий Хабиров выложил у себя в соцсетях фотографии двигателя, возданного на площадке «ОДК-УМПО». Уникальная турбина АЛ-31СТ произведена по заказу «Газпрома», ее сборка началась в Благовещенском районе республики, на компрессорной станции «Поляна».

Как отметил в своих соцсетях Хабиров, турбины этой модели – совместный проект «Ростеха» и «Газпрома». Их производят и собирают в Башкирии. Двигатель на фото уже сотый, юбилейный.

- Они высокоэффективны, экологичны, а потому очень востребованы в нефтегазовой промышленности. Сейчас в разработке – еще более мощный АЛ-41СТ-25, его опытные образцы появятся в 2023-2024 годах, - подчеркнул глава Башкирии.