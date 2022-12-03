В Башкирии «Гранта» проехала на красный и врезалась в ВАЗ-2112: два человека пострадали

Фото: ГИБДД по РБ

2 декабря в Белебее на перекрестке улиц Войкова и Красная столкнулись две отечественные легковушки, в результате аварии пострадали два человека.

По данным ГИБДД по Башкирии, авария произошла рано утром, столкнулись «Лада Гранта» и ВАЗ-2112. По предварительной версии, 40-летняя местная жительница за рулем «Гранты» проехала на красный сигнал светофора, в результате чего и произошло столкновение с «Двенадцатой».

В ДТП пострадали два человека. Как отметили в ГИБДД по Башкирии, травмы получила водитель «Гранты» и 25-летняя пассажирка ВАЗ-2112. Все обстоятельства аварии и причины произошедшего теперь устанавливают сотрудники дорожной полиции.