В Башкирии 145 членов семей мобилизованных воспользовались услугами соцработников

Услуги социальных работников входят в число мер поддержки семьям мобилизованных резервистов Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Башкирии услугами социальных работников воспользовались 145 членов семей мобилизованных резервистов. Такая мера поддержки, как бесплатное социальное обслуживание, была утверждена властями республики вместе с 31 другими. С полным списком помощи, на которую могут рассчитывать семьи мобилизованных жителей региона, можно ознакомиться здесь.

Как заявила начальник отдела организации социального обслуживания министерства семьи и труда Башкирии Миляуша Галлямова, на данный момент услугами социальных работников пользуются 128 жителей республики пожилого возраста, чьих детей мобилизовали. Также к соцработникам обратили и получили необходимую помощь 10 инвалидов и семь родителей, воспитывающих детей с инвалидностью.

Чтобы получить помощь социальных работников необходима справка из военкомата, справка об инвалидности, выписка из Пенсионного фонда, что человек на пенсии или справка из медучреждения, что человек нуждается в посторонней помощи.