«Салават Юлаев» в результативном домашнем матче одолел «Трактор»

Фото: ХК «Салават Юлаев»

В пятницу, 2 декабря, уфимский «Салават Юлаев» в рамках регулярного чемпионата КХЛ встретился на домашнем льду с челябинским «Трактором». Матч вышел очень результативным – на двоих команды забросили 10 шайб. В этой «перестрелке» более результативными оказались «юлаевцы». Подопечные Виктора Козлова одержали победу со счетом 6:10.

Перед началом матча клуб предложил всем посетителям «Уфа-Арены» поучаствовать в благотворительной акции. Болельщикам предложили при нести на стадион корм для бездомных животных из приюта «Дом надежды» и обменять его на шайбы. Ранее акцию в своих соцсетях анонсировали многие игроки «Салавата», а проводилась она по инициативе капитана команды Григория Панина. Желающих помочь приюту для бездомных животных оказалось довольно много.

В первом периоде команды забросили всего три шайбы. Сначала Павел Коледов вывел «Салават» вперед, но через три минуты Алексей Бывальцев сравнял счет. Под занавес первого игрового отрезка Сергей Шмелев вернул преимущество «юлаевцам» - 2:1.

Во втором периоде челябинцы усилиями Никиты Тыртышного вновь счет сравняли – 2:2. Но второй игровой отрезок завершился с минимальным преимуществом «Салавата» - Данил Аймурзин забросил и сделал счет 3:2.

В третьем периоде команды устроили настоящую «перестрелку». В составе «Трактора» шайбы забросили Альберт Яруллин и Илья Карпухин, а в составе «юлаевцев» отличились Виктор Антипин, Степан Санников и Данил Башкиров. Итог – 6:4 и победа «Салавата Юлаева».

Следующий матч подопечные Виктора Козлова проедут на выезде. 4 декабря «Салават» встретится с «Барысом» в Астане.