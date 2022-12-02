Семьи погибших участников СВО в Башкирии наделят приоритетным правом получения древесины

Парламент Башкирии намерен принять законопроект, наделяющий семьи погибших участников СВО приоритетным правом получения древесины на строительство и ремонт дома Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Парламент Башкирии намерен принять законопроект, наделяющий семьи погибших участников специальной военной операции приоритетным правом получения древесины на строительство и ремонт дома. Льготу предоставят вдовам или родителям военнослужащих, которые имеют земельные участки для жилищного строительства или ведения личного хозяйства. Об этом 2 декабря сообщила пресс-служба Госсобрания-Курултая.

– На строительство жилого дома семья (отдельно проживающий гражданин) может получить до 110 кубометров деловой древесины один раз в 25 лет. На ремонт жилого дома полагается до 25 кубометров древесины один раз в пять лет. На строительство надворных построек – до 50 кубометров раз в пять лет, – передали в региональном парламенте.

Со ссылкой на данные Минлесхоза Башкирии, в Госсобрании передали, что в республике было подано 12 тыс. заявлений на получение древесины, 2 тыс. из них поступило от льготников, претендующих на приоритетное право в предоставлении леса. В их число и планируется включить семьи погибших участников СВО.