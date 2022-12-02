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НовостиОбщество2 декабря 2022 5:07

Семьи погибших участников СВО в Башкирии наделят приоритетным правом получения древесины

Льготу предоставят вдовам или родителям военнослужащих
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
Парламент Башкирии намерен принять законопроект, наделяющий семьи погибших участников СВО приоритетным правом получения древесины на строительство и ремонт дома

Парламент Башкирии намерен принять законопроект, наделяющий семьи погибших участников СВО приоритетным правом получения древесины на строительство и ремонт дома

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Парламент Башкирии намерен принять законопроект, наделяющий семьи погибших участников специальной военной операции приоритетным правом получения древесины на строительство и ремонт дома. Льготу предоставят вдовам или родителям военнослужащих, которые имеют земельные участки для жилищного строительства или ведения личного хозяйства. Об этом 2 декабря сообщила пресс-служба Госсобрания-Курултая.

– На строительство жилого дома семья (отдельно проживающий гражданин) может получить до 110 кубометров деловой древесины один раз в 25 лет. На ремонт жилого дома полагается до 25 кубометров древесины один раз в пять лет. На строительство надворных построек – до 50 кубометров раз в пять лет, – передали в региональном парламенте.

Со ссылкой на данные Минлесхоза Башкирии, в Госсобрании передали, что в республике было подано 12 тыс. заявлений на получение древесины, 2 тыс. из них поступило от льготников, претендующих на приоритетное право в предоставлении леса. В их число и планируется включить семьи погибших участников СВО.