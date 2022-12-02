В Башкирии загорелся маршрутный автобус, в котором находилось 50 человек

фото: МЧС РБ

В башкирском городе Салавате загорелся автобус, в котором находилось около 50 пассажиров. Инцидент произошел около семи часов утра 2 декабря. Об этом сообщило региональное МЧС.

Как уточнили в ведомстве, автобус, следовавший по маршруту №44, загорелся на остановке «Три богатыря» по улице Молодогвардейцев. Пассажирскую машину тушили пожарные МЧС, «Газпром нефтехим Салават» и местного управления по делам гражданской обороны.

фото: МЧС РБ

– В автобусе находилось около 50 пассажиров, которые самостоятельно вышли, пострадавших нет. К месту происшествия направлен дополнительный автобус для дальнейшего следования по маршруту, – передали в экстренном ведомстве.

В причинах пожара разбирается дознаватель МЧС.