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НовостиОбщество2 декабря 2022 3:32

Ушедший с поста бизнес-омбудсмена Башкирии Асадуллин может получить работу в Китае

Предполагается, что он станет представителем региона в КНР
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
фото: upp.bashkortostan.ru

фото: upp.bashkortostan.ru

Флюр Асадуллин, сложивший с себя полномочия бизнес-омбудсмена Башкирии, может стать представителем региона в Китайской Народной Республике. Об этом со ссылкой на источник в Госсобрании-Курултае сообщил «РБК-Уфа».

Отметим, что в июне Асадуллин в составе делегации Башкирии посетил посольство Китая в России. В рамках этого визита обсуждалось открытие офиса представителя региона при Торгпредстве РФ в КНР.

Напомним, о том, что Флюр Асадуллин покинет должность уполномоченного по защите прав предпринимателя Башкирии, стало известно 1 декабря. Его на этом посту может сменить Ирина Абрамова. Ее кандидатуру рассмотрим республиканский парламент.