Температура воздуха в Башкирии упадет до -30°

Температура воздуха в Башкирии на этих выходных упадет до -30° Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Температура воздуха в Башкирии на этих выходных упадет до -30°. Такой прогноз дали синоптики регионального Гидрометцентра.

В пятницу, 2 декабря, ночью местами пройдет небольшой снег, днем без существенных осадков. Температура в темное время суток составит -15,-20° (при прояснениях -23,-28°), после восхода солнце прогреет воздух до -13,-18°.

В последующие два дня, 3 и 4 декабря, существенных осадков в республике не предвидится. Ночью столбики термометров упадут до отметок -20,-25° (при прояснениях до -30°), днем -14,-19°.

Напомним, ранее в Башгидромете рассказали, что температура воздуха в декабре в республике будет ниже нормы.